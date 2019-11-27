Web TV Türkiye Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı!

Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı!

27.11.2019 | 09:30

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgüt ile bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana, İstanbul ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi.


Adana'da şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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