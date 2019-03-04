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Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı ismi Altuğ Müştak Berker kaçmak üzereyken yakalandı!

Adnan Oktar suç örgütünün FETÖ ve lobi imamı Bodrum'da yakalandı. Örgütün üç numaralı ismi olan Altuğ Müştak Berker'in sahte kimlikle Yunanistan'a kaçmak üzere olduğu anlaşıldı. Adnan Oktar'ın en yakın isimlerinden biri daha yakalandı. Güvenlik güçleri uzun süredir Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden Altuğ Müştak Berker'in izindeydi. Tarkan Yavaş'tan sonra örgütün üç numaralı ismi olarak adı geçen Berker'in Temmuz ayındaki operasyondan bu yana Bodrum'da gizlendiği tespit edildi. Altuğ Müştak Berker Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı. Berker'in Adnan Oktar suç örgütü üyesi ve FETÖ'nün lobi imamı olduğu öğrenilirken nitelikli cinsel saldırı, cinsel istismar, silahlı örgüt yöneticiliği gibi suçlardan da arandığı belirtildi.

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Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı ismi Altuğ Müştak Berker kaçmak üzereyken yakalandı!
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