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AFAD Başkanı Güllüoğlu: Elazığ'a konteynerlerin sevki başladı | Video

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Elazığ'a konteynerlerin sevki başladı | Video
31.01.2020 | 17:37

AFAD Başkanı Güllüoğlu, vatandaşların barınması için deprem bölgesi Elazığ'a konteynerlerin sevkinin başladığını bildirerek, "Konteynerlerle ilgili hedefimiz çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın yaptığı çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Depremi İstanbul'daki Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda öğrendiğini ifade eden Güllüoğlu, bu bilgi üzerine afet müdahale planlarının çalışmaya başladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ'a hareket ettiğini, çevre illerdeki ekiplerin kente sevkinin başlatıldığını aktaran Güllüoğlu, enkaz bölgelerinden ve ihbar yapılan yerlerden bilgi alındığını bildirdi.

Enkaz bölgelerindeki vatandaşların kurtarılmasına yönelik arama-kurtarma çalışmaların yapıldığını dile getiren Güllüoğlu, 45 kişinin AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve itfaiye ekiplerinin iş birliği içerisinde kurtarıldığını aktardı.

Güllüoğlu, depremin ardından yaşanan 6 günlük süreçte de barınma alanlarının oluşturulmasına çaba sarf edildiğini anlattı.

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