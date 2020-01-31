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Afrika'yı en çok ziyaret eden lider Başkan Erdoğan | Video

Afrika'yı en çok ziyaret eden lider Başkan Erdoğan | Video
31.01.2020 | 19:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gittiği Afrika'da 65 saatte 10 bin 519 kilometrelik bir seyahat gerçekleştirdi. Peki Başkan Erdoğan'ın seyahatlerindeki görüşmelerde neler konuşuldu? Afrika'nın önemi neydi? Cevapları A Haber'de yayınlanan Perde Arkası'nda...

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