Afrika'yı en çok ziyaret eden lider Başkan Erdoğan | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gittiği Afrika'da 65 saatte 10 bin 519 kilometrelik bir seyahat gerçekleştirdi. Peki Başkan Erdoğan'ın seyahatlerindeki görüşmelerde neler konuşuldu? Afrika'nın önemi neydi? Cevapları A Haber'de yayınlanan Perde Arkası'nda...
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