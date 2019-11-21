Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay’a direnme kararı verdi
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi davasında Yargıtay’ın bozma kararına karşı Kadri Gürsel haricinde direnme kararı verdi. Dosya, yeniden Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gidecek.
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