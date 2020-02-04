Ağrı'da yola çığ düştü!
Ağrı'da hamur ve tutak İlçeleri arasındaki yola çığ düştü... Doğu Anadolu'da 6 ilçede okullar tatil edildi.
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