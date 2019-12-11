Ahıska Türklerinin ağzından sürgün yılları
Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te Sovyetler Birliği yönetimi tarafından yaşadıkları yerden sürülmesinin üzerinden 75 yıl geçti. Sürgünün tanıkları yaşadıklarını, acılarını böyle anlattı.
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