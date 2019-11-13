Ahmet Altan tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine dün gözaltına alınan Ahmet Altan, adliyeye sevk edilmişti. Altan'ın tutuklandığı bildirildi.
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