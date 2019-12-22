Ahmet Davutoğlu ihanete başbakanlığı döneminde başlamış! İlk Sabah gazetesi yazarlarını hedef almış!
Gazeteci Süleyman Özışık, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında Davutoğlu ve ekibi hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Davutoğlu'nun ihanete başbakanlığı döneminde başladığını söyleyen Özışık, "Ahmet Bey’in ekibi tarafından İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilen bir toplantıya çağırıldım. ‘Reis dönemi bitiyor, hoca dönemi başlıyor. Bizimle misin değil misin?’ diye sordular" dedi. Davutoğlu'nun Sabah gazetesi yazarlarını da hedef aldığını söyleyen Özışık, “Cumhurbaşkanı’nın yakınındaki bütün yazar takımını lağvedeceğiz, itibarsızlaştıracağız” dediğini aktardı. .
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