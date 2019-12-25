Ahmet için ilk bağış Batman Valisi Hulusi Şahin'den
Batman Valiliği, şehirde öğretmenlik yapan İhsan ve Fatma Abay çiftinin beyin erimesi hastalığına yakalanan çocukları Emircan (11) ile Ahmet Çınar(5) için harekete geçti. Komisyon kuran ve ilk bağışı da 10 bin TL ile kendilerinin yaptığını belirten Vali Şahin "Böylesine bir olaya kayıtsız kalamayız. Edirne'den Ardahan'a Türkiye'nin her bir köşesinde devlet vatandaşının 24 saat yanında, emrindedir" dedi.
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