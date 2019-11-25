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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadına şiddeti önlemeye yönelik anlamlı video

25.11.2019 | 15:21

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadına şiddeti önlemeye yönelik anlamlı video: Kadın, hayatın yarısıdır. #YARIMKALMA

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