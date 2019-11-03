AK Parti 3 Kasım 2002'de ilk zaferini aldı! 2002'deki seçimlerde milletin zaferi manşetlerde
Kurulduğu 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarla Türk Siyaseti'ne damgasını vuran AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara geldi. AK Parti'nin tek başına iktidara ulaşan seçim zaferi bakın gazetelerde nasıl manşete taşındı.
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