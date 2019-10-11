AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekii Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Hareketi ile birlikte Türkiye Suriyei’nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına haddini bildireceğini, diz çöktürerek Suriye’nin kuzeyini terörden temizleyeceğini söyledi.
Hitit Üniversitesi akademik yıl açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Birilerinin iki gündür Türkiye’yi bir işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içerisinde olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Önce her operasyonun bir amacı vardır. Bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde işgalci, emperyalist olmamış kimsenin bir karış toprağında gözü olmamıştır. Bugün de Suriye’de bu operasyonu yaparken asla Suriye’nin toprağında gözümüz olmadığını açıkça ifade etmek isteriz.
Dünyanın dört bir tarafından gelerek Orta Doğu coğrafyasında Suriye’de Irak’ta yer alanların temel amacı söyledikleri gibi Orta Doğu’ya barış getirmek değil bu zengin coğrafyaya ve zengin petrol kuyularının üzerine oturmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi kimsenin bir damla petrolünde yada bir gram altının da gözümüz yok. Bizim amacımız barışı huzuru kardeşliği getirmek” dedi.