AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Türkiye düşmanları bir hatta birleşti"

ABD'nin Türkiye karşıtı tasarıları hakkında A Haber'e konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye düşmanı çevreler bir hatta birleşti" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, "Oyunun farkındayız. Bu oyunun bölge halklarının birbirine düşman olması, bölgenin parçalanması olduğunun farkındayız. Bu bölgede kurulan terör örgütlerinin birer maşa olduğunu biliyoruz. Bizler de büyük resmi gördüğümüz için müdahalemizi yapıyoruz. " dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN ABD'YE GİDECEK Mİ?

"Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan gelişmelere göre kararını verecek." diyen Kurtulmuş, Suriye'deki güvenli bölge konusuna da değindi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz mutabakatlarımıza sonuna kadar bağlıyız ancak Türkiye'ye, askerlerimize ya da oradaki terör örgütlerinin varlığını tespit ettiğimiz takdirde yeniden kararımızı veririz. ABD ve Rusya ile varılan mutabakatın temel maddelerinin biri bölgede terör örgütlerini barındırmaktır. Türkiye'ye düşmanca faaliyetlerini yürüten terör örgütlerini tamamen temizleyerek Suriyelileri bölgeye yeniden yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRDEN DOLAYI 1,5 TRİLYON DOLAR KAYBIMIZ VAR"

İşte Kurtulmuş'un açıklamaları;

Türkiye oyun oynamıyor, laf olsun diye terörle mücadele etmiyor. 40 yıldan fazladır terör belasıyla uğraşan bir milletiz. Türkiye'nin terör le mücadelesinden dolayı 1,5 trilyon dolarlık bir kaybı oldu. Eskiden ASALA vardı çöp tenekesine attılar. İşleri bitince PKK/YPG/PYD'sini de çöp tenekesine atacaklar. Arananlar listesindeki çok sayıda isim ortadan kaldırıldı. Bundan sonraki süreçte de düşman unsurlar bertaraf edilmeye devam edilecektir.

"İSRAİL ABD'YE BASKI YAPIYOR"

Osmanlı'nın son döneminden beridir petrol oyunu var. Orta Doğu petrolü oyunda vardı ancak asıl mesele Orta Doğu halklarını ve Osmanlı'yı dağıtmaktı. Petrol bir havuç olarak duruyor. Bölgedeki petrolün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu bölgeyi ele geçirme niyetleri aşikardır. Orta Doğu'yu konuşurken bir faktörü de göz önünde bulundurmalıyız; İsrail. Bütün dünyanın orduları buraya gelmişken İsrail de Büyük İsrail'i kurmak için tüm engelleri yıkmak için son vuruşu yapmak istiyor. İsrail, ABD yönetimlerine ABD askerlerinin bölgeden ayrılmaması için baskı yapıyor. ABD samimi olarak çekilmek isteyebilir, İsrail ve yayılmacı siyonit güçler ile Pentagon buna müsade etmedi.

"VEKALET SAVAŞLARININ SONUNA GELİNDİ"

ABD ve Rusya terör örgütleriyle bölgede güçlü olmaya çalıştı ancak vekalet savaşlarının sonuna gelindi. Herkesin Suriye'deki iç sorunların düzelmesi için el atması gerekiyor. Şehirleri bombalamışlar, şehir param parça. Başlayan Astana süreci bunun için önemli. Cenevre'de de ortaya çıkmış bir anayasa var. Herkesin üzerine düşen görev şu; Suriye'yi kimin yöneteceğini Suriyelilere bırakalım. Suriye, Suriyelilerindir. Çok zor bir iş olduğunu biliyorum ama yapılmalı. Yeni Suriye'de halk kmi görmek istiyorsa sandıklarda onu seçer.

2 MİLYON SURİYELİ KISA SÜREDE GERİ DÖNECEK

"Bizim bir büyük avantajımız hem resmi görüyoruz hem açık konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız her yerde her şeyi açıkça söylüyor. 2 milyon Suriyeli yakın zamanda geri dönecek, zaten bir kısmının yerleri var. Bir kısmı için de yeni şehirler oluşturulacak. Çok ciddi bir maliyet gerekiyor ve planlaması yapıldı. Türkiye bazı yerleri yapabilir ama tamamını yapacak durumda değiliz. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Biz elimizden geleni hep yaptık yaparız. Cumhurbaşkanımızın söylediği kapıları açarız sözü bir tehdit değil bir gerçektir. "