AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan yeni vergi düzenlemesi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni vergi düzenlemesi ile ilgili olarak, "Meclise yeni kanun teklifi veriyoruz" dedi. Mehmet muş ayrıca, "Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a yükseltmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.