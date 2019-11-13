AK Parti Milletvekili Dr. Mehmet Muş, Akşener'in yalanını böyle ifşa etti!
AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile İP Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında söylediği yalanı böyle ifşa etti...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medyadan Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak'ın Ordu'daki sözlerini çarptıranlarla ilgili "İftiralarınızı tek tek yüzünüze çarpacağız. Kayıtlar ortada." dedi.
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