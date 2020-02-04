AK Parti MYK sonrası flaş İlker Başbuğ açıklaması: Gereken yapılacak | Video

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çıktığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağıyla akılalmaz iddialarda bulunan İlker Başbuğ'a çok sert cevap veren Çelik, "FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır yok mudur tartışması devam ediyor. Elinde bilgi belge olan varsa bu araştırılsın. Şunu bunu suçlamak bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz." dedi. Çelik, İlker Başbuğ'un iddiaları ile ilgili adı geçen milletvekillerinin gerekeni yapacağını ve kanuni yollara başvurulacağını açıkladı.