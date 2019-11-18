AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik açıklamalarında, "Bu başörtülü hanımlara karşı sistematik bir şekilde gelmesi bizim de takip etmemizi gerektirmektedir. Kim olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortak tutum sergilemeliyiz." dedi.