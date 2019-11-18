Web TV Türkiye AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

18.11.2019 | 19:04

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik açıklamalarında, "Bu başörtülü hanımlara karşı sistematik bir şekilde gelmesi bizim de takip etmemizi gerektirmektedir. Kim olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortak tutum sergilemeliyiz." dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

40:00
AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar 18.11.2019 | 19:04
01:08
Balon balığındaki zehir kanser ilacı olacak! Kanada harekete geçti 18.11.2019 | 17:30
01:14
Erdoğan ve AK Partilileri sallandıracağım diyen Mehmet Avcı böyle örgütlemiş! 18.11.2019 | 17:14
01:28
Ekrem İmamoğlu'na tahsis edilen locanın arkasından "tehdit" çıktı 18.11.2019 | 16:29
05:52
Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi 18.11.2019 | 15:01
01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim önceliğimiz petrol değil insan" 18.11.2019 | 13:18
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar 18.11.2019 | 12:42
03:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsan merkezli olmayan her yapı yıkılmaya mahkumdur" 18.11.2019 | 12:32
00:38
MEB: Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı 18.11.2019 | 12:05
00:25
Sağlık Bakanı Koca'dan gece yarısı hastane denetimi 18.11.2019 | 11:44
02:39
CHP İzmir'de 'Bankamatikçi' kavgası! CHP'li başkandan Soyer'e tepki 18.11.2019 | 11:30
05:45
Karaköy saldırganından başörtülü kızlara şok sözler: İslam'ın köpekleri! 17.11.2019 | 15:18
01:49
FETÖ'nün finas ağı deşifre edildi: Finans merkezi New Jersey 17.11.2019 | 14:13
00:13
HDP'li Ayşe Sürücü polis kalkanına koşarak kafa attı 17.11.2019 | 01:50
03:43
Doğu Perinçek'ten diplomasi zaferi yorumu 17.11.2019 | 01:49
12:11
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, 17 yılda hayata geçen düzenlemeleri yorumladı! 16.11.2019 | 16:27
02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da son dakika flaş EYT açıklaması! 16.11.2019 | 15:42
37:35
Cumurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu 16.11.2019 | 15:27
03:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Gazeteci Savaş Ay'ın SSK skandalını gözler önüne serdiği programın görüntülerini paylaştı! 16.11.2019 | 15:11
01:12
İşte yapay zekalı yerli ve Milli Drone sürülerinin ilk görüntüleri... 16.11.2019 | 12:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN