AK Parti seçim şarkıları tanıtıldı

AK Parti seçim manifestosu bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Manifestonun açıklanmasıyla 31 Mart yerel seçim kampanya dönemi de resmen başlamış olacak. Toplantının gerçekleştirildiği Ankara Kapalı Spor Salonunda AK Parti'nin yerel seçimler için yürüteceği seçim kampanyası sırasında kullanacağı şarkılar tanıtıldı. AK Parti, 31 Mart yerel seçim kampanyasında toplam da 16 şarkı kullanacak. Salonda 15 şarkı tanıtılırken, 1 şarkının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi sırasında tanıtılması bekleniyor.



AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı şarkılarda gönül belediyeciliğine vurgu yapılması dikkat çekti.



Seçim şarkılarının isimleri ise şöyle:

"AK Parti Benim, Birlikte Türkiye Olduk, Biz Size Söz Verdik, Bu Vatana Söz Verdik, Canımın İçi Türkiyem, Gönülden Gönüle Bir Yol, İleri Daha İleri, Nereden Nereye, Önce Millet, Sevdamız Halk, Hizmet Aşkı, Güçlü Türkiye, Canı Canan, Biz Yaparız Onlar Konuşurlar."