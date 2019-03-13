AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı ile ilgili flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın kriminal dediği kişi ile 4 yıllık arkadaşlık yaptığını söyleyen Ömer Çelik, "Mansur Yavaş'ın bu kriminal kişi ile 4 yıllık arkadaşlığı varmış. Bu kişi ile arkadaşlığı ve iş ilişkisi neden vardır bunu bilmiyoruz. Bu durumu Mansur Yavaş'ın kamuoyuna açıklaması gerekiyordu. Yine Sayın Kılıçdaroğlu dün bir televizyon programına çıktı ve o da aynı şeyi yaptı. Yargıtay'da kesinleşmiş bir karar olmasına rağmen Ankara'ya aday gösterdiği şahsı yine korudu ve yine sadece kriminal dediği kişiyi suçladı. Mansur Yavaş'ın bu kişi ile ilişkisin dair bir şey söylemedi." dedi.