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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı hakkında açıklama!

CHP/HDP/İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet düzenlemekten tazminat ödemeye mahkum olduğu davada iş adamı Necmettin Kesgin'i tehdit ettiği ortaya çıktı. Siyaset gündemi Mansur Yavaş'ın sahte senet ve tehdit skandalını konuşurken henüz CHP ve Mansur Yavaş'tan skandalla ilgili tek kelime açıklama yapılmadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplansında gazetecilerden gelen bir soru üzerine Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı hakkında açıklama!
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