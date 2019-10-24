AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Suriye'de güvenli bölge anlaşmaları ile ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Rusya ile varılan mutabakat ile Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik tehditler boşa çıkarılmış oldu." dedi. Çelik, "CHP Başkanı'nın açıklamaları siyasi sabotajdır. CHP Başkanı'nda temel vatansever duruşu göremiyoruz. Cumhurbaşkanımızın başarısı bunlarda travma yaratıyor. Bu parti terör örgütünden yana tavrı sürdürüyor. Türkiye'nin imza attığı başarı söz konusu olduğunda dünyadaki başka yerlerden önce sabotaj faaliyeti CHP Genel Başkanlığınca ortaya konuluyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdi.