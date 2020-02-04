AK Parti'de MYK toplantısı... Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar | Video
AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi ne zaman olacak?' sorusuna, 'Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi başlıyor olabilir' dedi.
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