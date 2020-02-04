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AK Parti'de MYK toplantısı... Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar | Video

AK Parti'de MYK toplantısı... Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar | Video
04.02.2020 | 21:38

AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi ne zaman olacak?' sorusuna, 'Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi başlıyor olabilir' dedi.

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