AK Parti'den 7. Olağan Kongre sürecini 'İnandığın Yolda Yürü' videosuyla başlattı
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MHP lideri Bahçeli'den 'Libya Tezkeresi' açıklaması 28.12.2019 | 17:06
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Bakan Albayrak'tan Van'a özel teşekkür! 28.12.2019 | 15:12
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"Leyla ile Mecnun" Külliye'de gala yapacak! 28.12.2019 | 13:55
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2020 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarları... İşsizlik maaşı nasıl alınır? 28.12.2019 | 13:38
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Somali'deki kanlı saldırının amacı Türkiye'yi durdurmak mı? 28.12.2019 | 12:57
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Sibel Aygün rüşvet skandalıyla ilgili konuştu: Okul bu işin kılıfı 28.12.2019 | 11:46
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Dünya basını Türkiye'nin otomobilini konuşuyor! 28.12.2019 | 11:24
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Başkan Erdoğan'dan Hereke Halı Dokuma Fabrikası'nda önemli açıklamalar 27.12.2019 | 21:43
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Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u andı 27.12.2019 | 20:27
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Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada olay oldu! "Otomobil nerede?" 27.12.2019 | 19:43
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Başkan Erdoğan yerli otomobilin direksiyonunda! 27.12.2019 | 17:13