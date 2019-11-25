AK Parti'den açıklama: CHP'de hedef alınan ismin sözleri bu iftiranın üretim yerini bizzat işaret ediyor
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik CHP'deki skandal ile ilgili açıklamalar yaptı. Çelik "CHP'de hedef alınan siyasetçi bu iftiraların doğrudan doğruya CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini söylüyor. Yani bu meselede Cumhurbaşkanımız, AK Parti hiçbir şekilde bu konunun hiçbir yerinde yok. Zaten Cumhurbaşkanımız 'İspat edemezsen Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' diyerek sözünün doğruluğuna güvendiğini gösterdi. Sahip olduğumuz her makamdan vazgeçecek kadar kendimizden eminiz. Bu bunu gösteriyor" dedi.
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