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AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri: CHP yabancı bir devletin yetkilisini referans vererek...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin yetkilisini referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini suçladı." açıklamasında bulundu. Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir çelişki ortaya çıktığı zaman, CHP'nin sürekli yabancı devletlerin yanında saf tutarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine karşı duruş sergilediğini görüyoruz." şeklinde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Çelik, "Bizzat CHP Genel Başkanı ve yöneticileri 'PYD/YPG terör örgütü değildir. PYD/YPG Türkiye'ye saldırmaz' demişlerdi. Şimdi savundukları PYD ve YPG ile hükümetimizin görüştüğü iftirasını atarak, başka devletlerin yetkililerinin propagandalarına sahip çıkıyorlar." ifadelerine yer verdi.

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AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri: CHP yabancı bir devletin yetkilisini referans vererek...
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