AK Parti'den duygulandıran "Öğretmenler Günü" videosu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Öğretmenler Günü münasebetiyle sosyal medyada anlamlı bir video paylaştı. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve tüm şehit öğretmenlere ithaf edilen video, “Ülkemizin her yerinde umutlar yeşersin diye canlarını ortaya koyan tüm şehit öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Yarınlarımızın umudu öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.” ifadeleriyle paylaşıldı.