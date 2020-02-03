AK Parti'den İdlib saldırısına ilişkin flaş açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Saldırıyı gerçekleştiren hedefler imha edilmiştir. Rejim, Rusya ile mutabakatı vurmuştur" dedi.
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