AK Parti'den Kasım Süleymani açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'nin Bağdat'da düzenlediği operasyon sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile ilgili konuşan Çelik, "Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'nin Bağdat'da düzenlediği operasyon sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile ilgili konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada;

Süleymani'nin suikast sonucu öldürülmesi Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu. Irak sahası yüksek tansiyonun güçlü olduğu bir sahaydı. Bu saldırı ile şiddetin daha fazla olduğu bir safhaya geçirmiştir. Her şeye rağmen İran, AB ile nükleer anlaşma için masaya oturuyordu. Hem Irak'ın hem bölgenin hem de dünyanın güvenliği açısından tehdit oluşturacak bir durum doğurabilir. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu itidal çağrısı son derece önemlidir.

Irak'ın geleceğine sadece Iraklılar'ın karar vereceği bir boyuta gelmesi gerekiyor. Meşru tüm siyasi güçlerle görüşüyoruz. En tehlikeli şey; bazı devletlerin Irak'ı kendi uyduları gibi yapmaya çalışmalarıdır. Çıkar hesapları yapılıyorsa, Irak'ın huzur ve güvenliği olmalıdır. ABD bölgeye bakarken tüm bölgenin güvenliği üzerinden bakması gerekiyor. Orta Doğu'ya tek bir devletin çıkarları üzerinden bakarsa burada istikrarın yakalanması mümkün olmayacaktır.