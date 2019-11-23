AK Parti'den 'Külliye'de görüşüldü' iddialarına sert yanıt
AK Parti'den Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'Başkan Erdoğan ile Muharrem İnce Külliye'de görüştü' iddialarına sert yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her bakımdan yalan olduğu belli olan iddialar. Belge yok. Mesnet yok. İsmi dolaştırılan Muharrem İnce en güçlü şekilde yalanladı" açıklamasını yaptı. Çelik, açıklamasının devamında, "Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor. Anlaşılıyor ki, birileri CHP’deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü" ifadelerini kullandı.
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