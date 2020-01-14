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AK Parti’den yatay mimari için yasa teklifi

14.01.2020 | 08:24

Başkan Erdoğan'ın sıklıkla yatay mimariye geçilmesini istemesinin ardından AK Parti tarafından yasa teklifi hazırlandı. Şehircilik alanında kanun teklifine yönelik AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş; "Kaçak bina yapılırsa bu tapuya bildirilecek. Kaçak yapı cezası arsa değeriyle hesaplanarak hem yıkılacak hem cezası artırılacak." açıklamasında bulundu.

Yatay mimariyi ve uygunluğunu Kentsel dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen A Haber'e değerlendirdi.

"BÖLGELERİN İHTİYAÇLARI İYİ TESPİT EDİLMELİ"

Mimar Nihat Şen; "Yatay mimariyi bizlerde uygun görüyoruz ama Her yerde yatay mimarinin uygulanması zor bir ihtimal. İstanbul gibi metropol şehirlerde zorunlu yerlerde yüksek bina yapma zorunluluğu olabilir. Belki bunlara bir ayrım getirilmesi daha mantıklı olabilir. Konut amacı dışında kullanılan yerlerde dikey mimari yapımı düşünülebilir." dedi.

Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen; "Belediyelerin bu anlamda çok donanımlı olması ve bölgelerin ihtiyaçlarını iyi tespit etmesi gerekiyor. İnşaatlarda artık ahşap iskele değil metal iskele kullanılacak bunun için de bir proje standardı getiriliyor. Malzemelerin artık çelik olup projeyle beraber sunulması ön görülüyor." dedi.

"VATANDAŞLAR KENDİ BİNALARINI GÜÇLENDİRME İMKANINA SAHİP OLACAKLAR"

Mimar Nihat Şen; "Vatandaşlar kendi binaları imara uygun olmadığı veya kaçak olduğu durumlarda güçlendirme yapamıyorlardı. Şuan imar barışı aracılığıyla yapı kayıt belgesi alan vatandaşlar bu kayıt belgesi ile kendi binalarını güçlendirme imkanlarına sahip olabilecekler." ifadesini kullandı.

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