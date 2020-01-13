AK Parti'den yeni imar kanunu teklifi
İnşaatlar için yeni kanun teklifi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Kaçak yapılarla ilgili cezai müeyyideler artacak' dedi. AK Parti'den son dakika hamlesi. Şehir planlamaları ve kat serbestisiyle ilgili kısıtlamaları içeren teklif AK Parti tarafından hazırlanıyor. Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuyu ve ayrıntılarını basın mensuplarıyla paylaştı. İşte inşaat sektörünü ve şehirlerimizi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi ve kat serbestisine ilişkin teklifin ayrıntıları ve kaçak yapılara uygulanacak cezalar.
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