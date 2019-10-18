AK Parti'den İstanbul'a 295 bin metrekare park
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grubu'nun teklifi ile, 7 değişik ilçede imar planlarında değişik fonksiyondaki alanlar park alanına çevrildi. CHP'nin red oyuna rağmen teklif İBB Meclisi'nden geçti ve böylece İstanbul'a yaklaşık 300 bin metrekare park alanı kazandırılmış oldu.
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