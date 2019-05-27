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AK Partili Ali İhsan Yavuz’dan CHP’yi köşeye sıkıştıran 3 kritik soru!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber canlı yayınında 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta neler olduğunu, oy hırsızlığını ve sandık başkanları hakkındaki şaibeleri tek tek ortaya koydu. Yavuz, CHP'lilere önemli sorular yöneltti. Yavuz, " Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, Sandık Başkanları kamu görevlisi olacak. Sandık Başkanları da önceden kimseye verilmeyecek. Verilmemesinin sebebi de sandık başkanlarına baskı yapılmamasından dolayı. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki; "bizde bu listeler vardı." Biz de YSK kararlarını ortaya koyunca şimdi hiç seslerini çıkarmıyorlar." Dedi ve CHP'lilere şu soruları yöneltti: "Bu listeleri kimden aldınız? Bu listeler üzerinden ne türden bir çalışma yaptınız, kimlere hangi mesajlar attınız? Bu listeleri size kim verdi bunu da bizim bilmemiz lazım?"

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AK Partili Ali İhsan Yavuz’dan CHP’yi köşeye sıkıştıran 3 kritik soru!
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