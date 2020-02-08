Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı
MARMARAY'da İstanbul Kart'ına para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
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