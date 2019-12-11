Akdeniz'de kuvvetli yağış alarmı! Antalya Valisi: Esas yağışı gece alacağız
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı uyarı' verdiği Antalya için açıklamalarda bulundu. Vali Karaloğlu, "Bugün saat 18.00’den sonra gece yarısı esas yağış miktarımız hızlanacak, esas yağışı gece alacağız ve sabah 08.00’e kadar şiddetli yağış devam edecek. Vatandaşlarımızın özellikle gece dikkatli olmasını öneriyoruz" dedi. Vali Karaloğlu, şehir genelinde okulların tatil edilmesi konusundaki beklentiye de değindi ve 'Yarın okullar tatil olacak mı?' sorusuna, "Riske göre tedbir almak durumundayız. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yarın da çocuklar okulların tatil olmasını beklemesin" diye konuştu.
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