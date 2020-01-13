Web TV Türkiye Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

13.01.2020 | 10:14

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Terör örgütü FETÖ'yü destekleyici tweet'ler sebebiyle gözaltına alınan Tezel, İstanbul Terörle Mücadele ekiplerince sorguya alındı.

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