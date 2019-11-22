Almanya adına casusluk yapan vatan haini FETÖ'cü Avukat Yılmaz Sunar yakalandı

Türkiye’den kaçan binlerce FETÖ’cü ve PKK’lı vatan hainlerini gittikleri ülkelerdeki iltica trafiğini yöneten avukat Yılmaz Sunar., dört ay süren dikkatli takip sonucu yakalandı. Almanya adına çalışan Yılmaz Sunar’ın, üzerinde ve İstanbul’daki bürosunda FETÖ soruşturmalarında adı geçenlere ait binlerce belge bulundu.