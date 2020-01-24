Web TV Türkiye Almanya Başbakanı Merkel'den İstanbul'da önemli açıklamalar

Almanya Başbakanı Merkel'den İstanbul'da önemli açıklamalar

24.01.2020 | 11:24

Almanya Başbakanı Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Almanya Başbakanı Merkel'den İstanbul'da önemli açıklamalar 08:12
Almanya Başbakanı Merkel'den İstanbul'da önemli açıklamalar 24.01.2020 | 11:24
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi'nden ölümcül Corona virüsü açıklaması! 03:15
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi'nden ölümcül Corona virüsü açıklaması! 24.01.2020 | 11:14
Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi 00:42
Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi 24.01.2020 | 11:12
Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da 01:43
Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da 24.01.2020 | 10:45
FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de ortaya çıktı! İşte lüks yaşantısı... 00:52
FETÖ firarisi Arif Erdem ABD'de ortaya çıktı! İşte lüks yaşantısı... 24.01.2020 | 10:30
İstanbul Havalimanı'nda ölümcül 'Corona' virüsü nedeniyle termal kameralar kuruldu 02:02
İstanbul Havalimanı'nda ölümcül 'Corona' virüsü nedeniyle termal kameralar kuruldu 24.01.2020 | 09:20
Berlin Konferansı’na dünyanın bakış açısı nasıl oldu? 05:15
Berlin Konferansı’na dünyanın bakış açısı nasıl oldu? 23.01.2020 | 17:49
İstanbul Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran kadının tahliye talebine ret 01:41
İstanbul Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran kadının tahliye talebine ret 23.01.2020 | 17:26
Memurlara yeni çalışma düzeni geliyor! İşte 2020 yılında memurların yeni mesai saatleri ve düzenleri... 03:46
Memurlara yeni çalışma düzeni geliyor! İşte 2020 yılında memurların yeni mesai saatleri ve düzenleri... 23.01.2020 | 17:17
Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den Türkiye'ye kritik ziyaret! 01:18
Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den Türkiye'ye kritik ziyaret! 23.01.2020 | 17:08
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den flaş 'Tüketim Çılgınlığı' açıklaması! 09:06
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den flaş 'Tüketim Çılgınlığı' açıklaması! 23.01.2020 | 17:01
Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar 02:23
Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar 23.01.2020 | 15:09
Ticaret Bakanlığı’ndan vatandaşlara deterjan uyarısı... O ürünlerden uzak durun! 04:08
Ticaret Bakanlığı’ndan vatandaşlara deterjan uyarısı... O ürünlerden uzak durun! 23.01.2020 | 15:16
Bakan Berat Albayrak'tan Davos Zirvesi'nin 3. gününde önemli açıklamalar 03:54
Bakan Berat Albayrak'tan Davos Zirvesi'nin 3. gününde önemli açıklamalar 23.01.2020 | 14:15
Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam 07:40
Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam" 23.01.2020 | 13:58
FETÖ elebaşının gözdesi Yusuf Bekmezci tutuklandı! 03:15
FETÖ elebaşının gözdesi Yusuf Bekmezci tutuklandı! 23.01.2020 | 13:53
İSMEK kursiyerleri İBB önünde eylem yapıyor! Neden atama yapılmadı? 02:19
İSMEK kursiyerleri İBB önünde eylem yapıyor! Neden atama yapılmadı? 23.01.2020 | 12:33
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan flaş deprem açıklaması... Manisa’daki deprem o özelliği mi taşıyor? 11:49
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan flaş deprem açıklaması... Manisa’daki deprem o özelliği mi taşıyor? 23.01.2020 | 10:46
Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş Yunanistan açıklaması Uluslararası hukuka uygun davranmalı 01:59
Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş Yunanistan açıklaması "Uluslararası hukuka uygun davranmalı" 23.01.2020 | 10:26
İGA CE’su Kadir Samsunlu, A Haber’e İstanbul Havalimanı’nın hedeflerini anlattı 09:27
İGA CE’su Kadir Samsunlu, A Haber’e İstanbul Havalimanı’nın hedeflerini anlattı 22.01.2020 | 17:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN