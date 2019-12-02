Web TV Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin terör yandaşlarına devletin kapısını açacak kararına tepki yağıyor

Anayasa Mahkemesi'nin terör yandaşlarına devletin kapısını açacak kararına tepki yağıyor

02.12.2019 | 20:54

Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin talebi üzerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında getirilen memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı aranmasına yönelik düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. AYM’nin skandal kararıyla terör örgütü mensuplarının devlet içerisine girmesinin önünde bir engel kalmadı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya AYM'nin terör örgütlerine devlet kapısını açan skandal kararını A Haber'e değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin talebi üzerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında getirilen memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı aranmasına yönelik düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya AYM'nin terör örgütlerine devlet kapısını açan skandal kararını A Haber'e değerlendirdi. Özkaya, "Cumhuriyet hukukuna saygısı olmayanların memuriyete girişte önünü açabilir. Siz AYM olarak bunu iptal ettiğinizde o zaman terör örgütleriyle ilgili bir arşiv araştırmasını ve güvenlik soruşturmasını ortadan kaldırırsınız" dedi.

"TBMM BURADA OLUŞACAK BOŞLUĞU DOLDURACAKTIR"
"Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmeyi zorunlu görüyor ise yürürlülük süresini ileri almalıydı. Bu nedenle açılmış yüzlerce dava var." ifadelerini kullanan Özkaya, "Bu süreçte iptalin ileri bir tarihte yürürlüğe girmesi kararlaştırılmalı ve bu sürede TBMM kanunu yeniden AYM'nin iptal gerekçelerini dikkate alarak düzenlemesi gerekir. TBMM burada oluşacak boşluğu dolduracaktır." diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:55
Anayasa Mahkemesi'nin terör yandaşlarına devletin kapısını açacak kararına tepki yağıyor 02.12.2019 | 20:54
00:51
Başkan Erdoğan'dan baca filtresi düzenlemesine veto 02.12.2019 | 20:53
13:34
Ömer Çelik'ten Şehir Üniversitesi açıklaması 02.12.2019 | 20:21
05:31
Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz açıklaması: Tereddüt yok, anlaşma uluslararası hukuka uygundur 02.12.2019 | 19:20
01:11
İstanbul’da bu parkta çıplak ayak ile yürünüyor 02.12.2019 | 18:02
03:09
"Cumhurbaşkanlığı'ndan özür dilemeleri gerekir" 02.12.2019 | 17:28
03:56
Trafik sigortası yaptırmayan sürücüler dikkat! Trafik sigortası yaptırmayan sürücüleri neler bekliyor? 02.12.2019 | 16:39
08:02
Emekli Kurmay Albay Tokmakoğlu: "Bu anlaşma Doğu Akdeniz'de barışçıl bir çözüme gitmek için avantaj sağlıyor" 02.12.2019 | 16:20
01:35
İşte Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımız 02.12.2019 | 15:19
00:31
Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor! 02.12.2019 | 15:19
07:13
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 02.12.2019 | 14:44
06:32
Kasım ayı ihracat verileri açıklandı 02.12.2019 | 12:44
02:38
Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması 02.12.2019 | 12:11
00:59
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ayşe Tuba Arslan cinayeti açıklaması 02.12.2019 | 11:40
14:37
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkaldı 02.12.2019 | 11:44
02:14
Başkan  Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için yarın Londra’ya gidiyor 02.12.2019 | 10:46
09:22
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı! 02.12.2019 | 10:16
16:47
Haftanın ekonomi gündemi... (2 Aralık 2019 Pazartesi) 02.12.2019 | 10:00
00:45
Öğrencilere müjde... KYK borçları yapılandırılacak! 02.12.2019 | 09:52
01:52
CHP'de kriz derinleşiyor! İnce'nin "çete" dediği isimler kim? 01.12.2019 | 20:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN