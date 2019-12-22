Web TV Türkiye Ankara'da 25 milyonluk rüşvet iddiası! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

Ankara'da 25 milyonluk rüşvet iddiası! İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

22.12.2019 | 16:26

Mansur Yavaş'ın Sinan Aygün'den 25 milyon lira rüşvet istediği iddiaları yeni bir boyuta taşındı. CHP Eski Milletvekili Sinan Aygün Beyaz TV'de nasıl CHP'li olduğunu, hangi FETÖ'cülerin onu ikna ettiğini açıkladı. Daha sonra ise sosyal medyadan kameralar karşısına geçip "Mansur Yavaş'ı insan içine çıkamaz hale getireceğim" dedi. Rüşvet için kapısını çalan belediye meclis üyelerinin ses ve görüntülerinin ise kendinde olduğunu açıkladı. CHP'de rüşvet tartışması sürerken İçişleri Bakanlığı iddialarla ilgili müfettiş görevlendirdi.

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