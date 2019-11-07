Web TV Türkiye Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı

07.11.2019 | 16:10

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'la bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:46
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı 07.11.2019 | 16:10
00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da 07.11.2019 | 15:50
02:04
Başkan Erdoğan Macaristan'da! Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü 07.11.2019 | 15:51
00:59
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili yalan haberlere dikkat! 07.11.2019 | 15:41
02:51
Teröristlerin yeni oyunu ortaya çıktı! Böyle saklanıyorlar 07.11.2019 | 12:20
01:08
Bakan Albayrak'tan asgari ücretliye, dar gelirliye konut müjdesi 07.11.2019 | 11:13
22:47
Bakan Albayrak'tan Samsun'da önemli açıklamalar 07.11.2019 | 11:09
24:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu 07.11.2019 | 10:30
05:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "8 yıllık planlarını 8 günde paramparça ettik" 07.11.2019 | 10:22
02:18
İşte Başkan Erdoğan'ın talimatıyla üretilen yerli yarı otomatik keskin nişancı tüfeği! 07.11.2019 | 10:12
02:43
Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü 06.11.2019 | 23:16
01:05
Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla cağ kebabı kesti 06.11.2019 | 18:09
00:24
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor 06.11.2019 | 22:49
01:33
İşte CHP'nin sahip çıktığı teröristler 06.11.2019 | 19:10
06:55
Başkan Erdoğan ABD’ye gidecek mi? Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman olacak? 06.11.2019 | 19:18
00:57
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Fatih gemisi kısa sürede sondaja başlayacak" 06.11.2019 | 16:08
00:48
Geleceğe Nefes Seferberliği reklam filmi yayınlandı! 06.11.2019 | 15:57
03:40
'Türkiye faiz indirim sürecine girdiği için kurda aşırı değerlenme beklenmiyor' 06.11.2019 | 15:42
01:25
Adnan Oktar'dan Sultan Abdulhamid hakkında akılalmaz ifadeler 06.11.2019 | 15:42
03:07
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması "Alacağı karar ne olursa olsun saygımız var, yanındayız" 06.11.2019 | 15:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN