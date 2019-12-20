Ankara'da skandal görüntüler... Öğretmen çocuğu tartaklayıp sınıftan attı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda çekilen görüntüler ilköğretimde şiddet tartışmasını alevlendirdi. Sınıf öğretmeninin kaynaştırma öğrencisine uyguladığı şiddet sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde öğretmen "yeter ya, şu çocuğu alın başımdan lanet olsun" diyerek çocuğu tartaklayıp sınıftan atmaya çalışıyor.