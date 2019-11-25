Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler gelmeye başladı
Başkent Ankara'da Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin ilk testi gerçekleştiriliyor. Ankara'da bugün ve yarın, aralarında F-16'ların da olduğu savaş uçakları yüksek ve alçak irtifada uçacak.
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