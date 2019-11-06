Annelerin evlat direnişi 65. gününde

'Evlat nöbeti' 65. gününe girdi. Diyarbakır anneleri, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişlerini sürdürüyor. Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi 65. gününe girdi. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.