Araba kullanırken Binali Yıldırım'a sevgisini dile getiren vatandaş güldürdü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yerel seçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam etti. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı önünde halka hitap eden Yıldırım, konuşmasını yaparken o sırada oradan aracıyla geçen bir sürücü 'Büyüksün' diye seslendi. Binali Yıldırım ise vatandaşa, "Eyvallah, uğurlar olsun önüne bak kaza yaparsın, adam direksiyonu bıraktı bize bakıyor" deyince ortaya eğlenceli anlar çıktı. Binali Yıldırım daha sonra ise vatandaşı "siz evinize sevdiklerinize üzülmeden gidin, kazasız belasız gidin" diyerek araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.