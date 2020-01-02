Web TV Türkiye Arnavutluk'ta FETÖ operasyonu! FETÖ'cü Harun Çelik Türkiye'ye getirildi

Arnavutluk'ta FETÖ operasyonu! FETÖ'cü Harun Çelik Türkiye'ye getirildi

02.01.2020 | 10:09

Türkiye, Arnavutluk'ta firari FETÖ'cü Harun Çelik için flaş bir operasyon gerçekleştirdi. MİT destekli gerçekleştirilen operasyonda hain kıskıvrak yakalanırken bölgede yer alan FETÖ mensupları, operasyonu engellemek amacıyla, "Bayılma numarası yap Harun" şeklinde hain Çelik'e seslendi...

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