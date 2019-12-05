ATV Ankara Temsilcisi Bursalı 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli uyarıları oldu'
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'daki NATO Zirvesi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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