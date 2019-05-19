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Avcılar'da Binali Yıldırım'a yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da bir ailenin evine konuk oluk olup çay içti. Daha sonra Marmara Caddesi'nde yürüyüş yapan Yıldırım, bir kafeye girerek, gençlerle sohbet edip tavla oynadı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Avcılar Yesilkent Kazım Karabekir Caddesinde oturan Özcan Ailesinin evine konuk oldu. Burada çay içen Yıldırım, aile ile sohbet etti. Daha sonra aile üyeleriyle fotoğraf çektiren Yıldırım evden ayrıldı.


Gençlerle tavla oynadı
Binali Yıldırım, daha sonra Marmara Caddesi'nde yürüyüş yapıp vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, bir kafeye girerek orada bulunanlar ile tek tek tokalaştı ve sohbet etti. Gençlerin bulunduğu bir masaya oturan Yıldırım, tavla oynadı.

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Avcılar'da Binali Yıldırım'a yoğun ilgi
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