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Avni Özgürel: "Bu tür kararlar insanlarda ne yaparsan yap sonunda serbest kalırsın duygusunu uyandırıyor"

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran tutuklu sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, çıktıkları ilk duruşmada tahliye edildi. Konuyla ilgili olarak Avni Özgürel A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Özgürel: "Kadının hamile olduğunu bilmiyorduk, duymadık dediler. Özrü kabahatinden büyük diye bir laf var sanki kadın hamile olmasa yapılan gayet normalmiş gibi söyleniyor. Terbiyesizliğin hududu yok ama ne yazık ki mahkemeler bu konularda bu tür kararlarda insanlarda ne yaparsan yap yaptığın yanına kar kalıyor duygusunu uyandırıyor" ifadelerini kullandı.

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Avni Özgürel: "Bu tür kararlar insanlarda ne yaparsan yap sonunda serbest kalırsın duygusunu uyandırıyor"
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